FIO-CAT, Jovic, Sottil e Pierozzi out. Ecco perché

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come annunciato dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale, sono tre i giocatori che non sono potuti scendere in campo per l'amichevole tra Fiorentina e Catanzaro disputata quest'oggi al Viola Park. I tre giocatori in questione sono: Luka Jovic per una contusione alla tibia destra, Riccardo Sottil, dato che sta ancora recuperando la forma fisica e Niccolò Pierozzi per problematiche addominali.