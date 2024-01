FIO-BOL 0-0, Pericolo Zirkzee ma la gara resta in equilibrio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il primo tempo termina 0-0 al Franchi nella partita tra Fiorentina e Bologna vaida per i quarti di finale di Coppa Italia. Pronti via ed è il Bologna a tentare la conclusione con Aebischer, ben neutralizzato al 2' da Christensen. La Fiorentina deve aspettare il 17' per calciare in porta con Kayode che raccoglie al limite e calcia bene obbligando Skorupski alla risposta in corner.

L'occasione più grande del primo tempo arriva però al 33' ed è di marca emilian: Orsolini sfrutta un errore viola per scappare sulla destra e poi per servire al centro Zirkzee, l'olandese si è girato benissimo prima di calciare colpendo la parte alta della traversa. Bologna che per lunghi tratti di gara ha controllato il gioco anche grazie a tanti errori viola a centrocampo. Bene la difesa di Italiano a parte nella grande occasione di Zirkzee dove Milenkovic è stato troppo leggero sulla punta di Thiago Motta.