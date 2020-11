FIO-BEN, Cutrone cecchino con le matricole

Ecco alcune curiosità e statistiche (Opta) sulla gara tra Fiorentina e Benevento evidenziate dal sito ufficiale del club.

Due degli ultimi tre gol realizzati da Patrick Cutrone in Serie A sono arrivati contro squadre neopromosse (Lecce e Verona); l’attaccante della Viola ha segnato il 35% (6/17) delle sue reti nel massimo torneo contro avversarie salite dalla B.

Lorenzo Venuti ha esordito in Serie A con il Benevento nell’agosto 2017 (vs Sampdoria), collezionando 31 partite.

La prossima sarà la gara numero 250 per Borja Valero in Serie A.

Iago Falque, del Benevento, un gol contro la Fiorentina in Serie A nell’ottobre 2016, non trova le rete in campionato da nove presenze: solo una volta è rimasto a secco per almeno 10 partite nella competizione (11, tra settembre e dicembre 2015 con la Roma).

Christian Maggio ha collezionato 16 partite con la Fiorentina in Serie A tra il 2004 e il 2005, segnando con la Viola anche il suo primo gol nel massimo torneo, nel marzo 2005 (vs Lecce).