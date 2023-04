FIO-ATA, Al 45' Dea avanti 1-0 ma molto meglio i viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina gioca, l’Atalanta (per adesso) vince. E’ questa la sintesi del primo tempo andato in scena all’Artemio Franchi, dove al termine dei primi 45’ è la squadra di Gasperini a essere in vantaggio 1-0. A decidere per il momento il match è stata la rete al 37’ di Maelhe, che su un doppio errore di Milenkovic e Terzic è bravo ad entrare in area palla al piede e a battere centralmente Terracciano. Per i viola, sullo 0-0, almeno tre occasioni per andare in vantaggio: un tiro centrale di Barak, una botta di Cabral messa in angolo da Sportiello e un colpo di testa di Gonzalez salvato all’ultimo in corner dal portiere nerazzurro.