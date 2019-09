FIO-ARS, Goleada inglese al Franchi: viola ko 4-0

Finisce molto male per la Fiorentina Women’s l’andata dei sedicesimi di finale di Champions League contro l’Arsenal: le inglesi si sono infatti imposte con un netto 4-0 sulle ragazze di mister Cincotta realizzando due gol per tempo (nella prima frazione reti di Miedema al 18’ e di Little al 32’, nella ripresa al 50’ ancora Miedema e al 54’ di Evans) e chiudendo di fatto con 90’ di anticipo il discorso qualificazione agli ottavi. La gara di ritorno si giocherà a Londra il prossimo 24 settembre, anche se le chances di passaggio del turno delle Viola (alla luce anche della prestazione nettamente superiore delle inglesi) sono decisamente basse.