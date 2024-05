FINALE, V. Park già esaurito, al Franchi manca poco

Fonte: Lu.Magis.

Sale la febbre per la finale di Conference e la voglia, da parte dei tifosi viola che rimarranno in città, di viverla tutti insieme. Per questo hanno raccolto subito il favore dei supporter gigliati le due iniziative della Fiorentina, che ha deciso di aprire il Franchi ed anche il suo centro sportivo per l'occasione. Il Viola Park, che prevede circa 2000 posti, è andato subito sold-out nelle tre soluzioni che offre, con tanto di pizza e birra o cena low cost. Rimangono ancora pochi biglietti invece per lo stadio Franchi, che ha già superato quota 27mila tagliandi venduti (a 5 euro).