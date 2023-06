FINALE UECL , I locali dove vedere il match a Firenze

Fonte: Cosimo Carta

© foto di Federico De Luca

Come avvenuto per la Finale di Coppa Italia, molti locali fiorentini si sono attrezzati per trasmettere il grande evento dell'anno, l'epilogo della stagione, la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. I locali in questione che si sono prodigati per garantire la trasmissione dell'incontro dell'anno sono molteplici, tra cui: Habana 500, Ultravox, Central Club, Light Firenze e The Lodge Club. Di seguito il comunicato di The Lodge Club che delinea la sua programmazione per la serata di domani mercoledì 7 giugno:

"In vista della partita del 7 giugno contro il West Ham, ultimo atto della Conference League 2023, il “The Lodge Club” lungo le rampe del Poggi allestirà un

maxischermo per consentire la visione del match fino a 200 appassionati viola. Nello spazio esterno della struttura che ospita ristorante e lounge bar con vista mozzafiato sullo skyline di Firenze verrà ricavata un'area ad hoc per seguire l'incontro di Nico Gonzalez e compagni. Prima della partita sarà possibile concedersi un aperitivo al “The Lodge Club”, così come una cena durante o al termine dell'incontro, scegliendo da un menù che spazia

dallo stile italiano al sushi, passando per le pinse e il jungle street food, serviti nelle aree lounge del locale al Piazzale Michelangelo. Tra i piatti must del menù, lo spaghetto alla trilogia di pomodori, la linguina con gamebro rosso cotto, il tomahawk con cimichurri, il ceviche e il gazpacho con mela verde e crudo di baccalà".