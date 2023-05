FINALE, Fan Zone a Praga per i tifosi: i dettagli

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il Quotidiano Sportivo fa il punto sulla Fan Zone per i tifosi viola e del West Ham che saranno a Praga per la finale di Conference League. Questa Fan Zone sarà allestita soprattutto per coloro che arrivano nella capitale ceca senza biglietto e che per ragioni di sicurezza seguiranno la partita proprio da questa maxi area dedicata. Area che potrà contenere migliaia di tifosi. Arrivati alla Fan Zone (sono attese indicazioni anche sull'itinerario, oltre che sui mezzi pubblici da usare) i sostenitori viola si troveranno di fronte l'area divisa in due parti.

La prima adibita a parcheggio per tutti i mezzi (attenzione, prima di mettersi in viaggio occorre registrarsi sul sito della Uefa e richiedere un pass per potervi accedere), la seconda dedicata all'intrattenimento ed al divertimento. Food and beverage in quantità (ovvero chioschi mobili con cibi e bevande), tavoli e panche per mangiare, bagni chimici, giochi per i tifosi come biliardini e foot tennis. Poi un grande palco per esibizioni e musica, oltre a stand Uefa per dare eventuale supporto logistico ai tifosi. Poi ci sarà chiaramente il maxischermo, che trasmetterà la partita per coloro che non potranno recarsi allo stadio. L'apertura dovrebbe essere fissata alle 11 della mattina.