FILARMONICO A RFV, Parisi? Tenerlo fuori è grave

FirenzeViola.it

Roberto Filarmonico, scopritore e allenatore di Fabiano Parisi all'Avellino, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento". Queste le sue parole sull'esterno viola: "In questo momento sta soffrendo la situazione dello scarso minutaggio. Sta giocando poco ma la società viola ha fatto un investimento su di lui e io lo porterei avanti. Purtroppo gli allenatori italiani hanno una scarsa fiducia nei giovani italiani. Prendere Gosens significa non avere fiducia in un talento italiano, che comunque alla fine l'anno scorso ha fatto bene.

Far giocare Gosens basso a sinistra è stata una risposta forte da parte dell'allenatore. Secondo me Parisi rifarebbe la solita scelte, sceglierebbe Firenze. Però le condizioni che c'erano prima erano migliori. Giocando poco è normale che il ragazzo non sia sereno. Tenere un giocatore come lui fuori, dopo aver fatto un investimento del genere, credo sia grave".