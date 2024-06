FILARMONICO A RFV, Il 3-4-3 esalterà le qualità di Parisi

FirenzeViola.it

Roberto Filarmonico, scopritore e allenatore di Fabiano Parisi all'Avellino, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare del terzino sinistro viola: "Nel 3-4-3 Fabiano può esaltare le sue qualità e so che si è già sentito con il mister instaurando un bel feeling. Speriamo dunque che sia l'anno buono per la sua esplosione. Il giudizio sul primo anno è comunque buono perché veniva da un buon club come l'Empoli ma doveva confrontarsi in una squadra come la Fiorentina e con l'esperienza di Biraghi. Italiano per utilizzarlo lo ha messo anche in un ruolo non suo, a destra; quella è stata una buona esperienza ed ha dimostrato ai viola che lui era disponibile e voglioso di mettersi in mostra comunque".

Come ha vissuto secondo lei le tante panchine? "Da quando ha saputo di andare alla Fiorentina lui l'ha presa come una sfida perché per crescere ti devi confrontare con i più forti. Le sfide sono anche difficili e a volte si sarà sentito cadere il mondo addosso ma comunque avere Biraghi davanti era una sfida per stargli al passo. Certo giocare poco lo ha penalizzato anche in chiave azzurra. Dove deve migliorare? Deve credere e impegnarsi a 360 gradi, far sentire la sua presenza anche nello spogliatoio, nonostante sia un ragazzo educatissimo. Palladino l'allenatore giusto per lui? Credo che abbia fatto un grande lavoro al Monza e gli auguro di fare ancora meglio con questa squadra".