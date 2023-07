FIFA, Indennizzi per Qatar 2022: ai viola 1,3 milioni

FirenzeViola.it

Un totale di 440 club calcistici di tutto il mondo ha ricevuto dalla FIFA un contributo per aver prestato i loro giocatori alle rispettive nazionali che hanno partecipato alla fase finale dei Mondiali in Qatar, per un totale di 209 milioni di dollari distribuiti. Si tratta di una quota degli introiti della FIFA per l'organizzazione del torneo. I club italiani che hanno ricevuto l'indennizzo sono 27, tra serie A e serie B, e hanno incassato in totale 18,6 milioni di dollari (16.684.701,28 €), oltre l'11% di quanto ottenuto dalle società affiliate all'UEFA. Queste le cifre incassate dai club italiani nel dettaglio:

1. Juventus 2.723.935,17 €

2. Inter 2.050.492,77 €

3. Milan 1.421.697,21 €

4. Fiorentina 1.323.818,16 €

5. Atalanta 1.226.754,28 €

6. Torino 1.044.046,24 €

7. Napoli 949.429,70 €

8. Roma 851.549,75 €

9. Sampdoria 719.203,22 €

10. Hellas Verona 602.598,18 €

11. Bologna 561.010,97 €

12. Udinese 505.562,54 €

13. Lazio 407.711,96 €

14. Spezia 380.747,29 €

15. Sassuolo 273.126,77 €

16. Salernitana 260.897,23 €

17. Bari 228.280,30 €

18. Benevento 197.298,83 €

19. Brescia 171.209,78 €

20. Empoli 143.490,22 €

21. Ascoli 142.674,52 €

22. Cagliari 114.140,15 €

23. Genoa 88.050,21 €

24. Parma 87.235,40 €

25. Mantova 85.582,85 €

26. Venezia 74.171,33 €

27. Cremonese 58.685,03 €