FESTA RFV, Che serata, ecco tutti gli ospiti illustri

Nella cornice del Rari Nantes Bistrot, nel lungarno fiorentino, tutta la famiglia di Radio FirenzeViola si è riunita nella serata di ieri per festeggiare i primi due anni di trasmissioni. Un progetto partito da zero, ma che nel tempo ha saputo rivoluzionare la dieta mediatica dei tifosi viola, che hanno trovato nella nostra radio un punto di riferimento da leggere, ascoltare e guardare.

Proprio per questo motivo, tanti sono stati gli ospiti che hanno voluto essere presenti per spegnere le candeline assieme a tutta la nostra redazione. Tra questi, rappresentanti del mondo sportivo come l’ex allenatore della Fiorentina Primavera ed ex tecnico di Serie A Leonardo Semplici. Radio FirenzeViola, oltre a parlare di Fiorentina, tiene a cuore anche gli altri sport che fanno parte del panorama fiorentino, e quindi non poteva mancare una rappresentanza della Savino del Bene Volley, rappresentata da Veronica Angeloni.

Tanti anche i volti appartenenti al mondo della politica e delle istituzioni, ma con il cuore viola. Tra questi, Fabio Giorgetti, Presidente della Commissione Sport del Comune di Firenze, il sindaco e l’ex sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti e Francesco Casini, ora Capogruppo di Italia Viva e Consigliere Comunale a Firenze, Andrea Vannucci, Consigliere della Regione Toscana, e Iacopo Vicini, Presidente del Destination Florence Convention & Visitors Bureau.

Numerosi anche i colleghi del settore. Tra i giornalisti illustri erano presenti Giampaolo Marchini, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Sara Meini di Rai Sport, Mario Tenerani di Lady Radio-RTV38, Andrea Galastri per CalcioPiù, e Alberto Polverosi, che ha presentato la nuova trasmissione "Archivi Polverosi", in onda oggi. Inoltre, erano presenti Luca Frati, Angelo Giorgetti, Massimo Marianella, l'avvocato e ds Giulio Dini, Tommaso Borghini, Lorenzo Matteucci e Sara Sgatti per il Brivido Sportivo, che riparte stasera, e Andrea Bruno Savelli, che da domenica condurrà "Domenica Viola". Infine, Gianni Grieco, detto il "G", ha presentato la sua trasmissione, in partenza stasera.

Spazio anche per gli ex giocatori che hanno indossato la maglia viola, come Sauro Fattori, Celeste Pin, Alberto Di Chiara, Daniele Amerini e Nicola Pozzi, con un passato in Toscana, sebbene non alla Fiorentina.

Per concludere, si ringrazia la società Rondinella, seconda squadra di calcio a Firenze, presente con Claudio Maggiorelli, Responsabile Comunicazione, Daniele Rossi, Consigliere d'Amministrazione, e il Presidente Lorenzo Bosi.