FERRERO BIS, Praet-Milan. Pradè era nostro, poi...

EX VIOLA PIN, CHIESA DEVE DIRE COME STANNO LE COSE. PRADÈ... L'ex viola Celeste Pin ha parlato così di alcuni temi attuali in casa Fiorentina: "Pradè è stato estremamente sincero e corretto. Le sue parole rappresentano la Fiorentina e Firenze e confermano che chi è subentrato a lavorare deve... L'ex viola Celeste Pin ha parlato così di alcuni temi attuali in casa Fiorentina: "Pradè è stato estremamente sincero e corretto. Le sue parole rappresentano la Fiorentina e Firenze e confermano che chi è subentrato a lavorare deve... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 5 Luglio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi