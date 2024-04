FERRARI, Ecco chi è il nuovo Dg della Fiorentina

Fonte: A. Di Nardo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La notizia è arrivata stamani, tramite le parole di Rocco Commisso: Alessandro Ferrari è il nuovo Direttore Generale della Fiorentina. Il presidente viola ha sottolineato come questa scelta sia logica conseguenza del suo modo di intendere gli affari e, di conseguenza, anche la sua società. Uomini di fiducia, di "famiglia", in posizioni chiave. Ed ecco che non può certo stupire una scelta che segue i principi di coerenza e continuità più volte evocati da Commisso nelle parole riportate stamani ai canali ufficiali del club. Sarà quindi Ferrari a ereditare il ruolo di Joe Barone, scomparso lo scorso 19 marzo. Ma chi è questo personaggio, figura che nel quinquennio di Commisso ha acquisito sempre più potere e centralità?

Già direttore della comunicazione e delle relazioni esterne da un mese, dalla morte di Barone, incaricato a portare avanti gli uffici della Fiorentina sia in sede di riunioni di Lega che nei rapporti con le istituzioni (Ministeri e Comuni di Firenze e Bagno a Ripoli), Alessandro Ferrari - che ha alle spalle una lunga carriera in importanti aziende, sia nel ruolo di direttore della comunicazione presso il Sole 24 Ore, sia come responsabile relazioni esterne prima dell’Osservatorio permanente giovani editori e poi di Esselunga e Coesia - è diventato uno dei fedelissimi dell'azienda/famiglia gestita da Commisso: alla sua prima esperienza da dirigente di una società sportiva, anche se non ci sarà un cambio vero e proprio della sua nomenclatura dell’organigramma (il suo ruolo era già quello di “dirigente”) le nuove mansioni lo porteranno ad essere di fatto uno degli uomini più importanti della Fiorentina. Un ruolo, nel concreto, di grande responsabilità per una figura che è sempre stata pupillo di Commisso nonché il vero uomo di fiducia di Barone.