FERRARI, Bove elemento importante anche in azzurro

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park - Andrea Giannattasio

Presente in sala stampa assieme a Edoardo Bove, nel giorno della presentazione del nuovo centrocampista viola, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha introdotto così il nuovo giocatore, arrivato dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze: "Questa è l'ultima presentazione dei giocatori che abbiamo acquistato nel mercato estivo. Lo avete già visto in campo sia in viola che in Nazionale, dove ha giocato in tutte le Under, facendo molto bene".