FERRARA, Ormai segnano tutti tranne le punte. Nzola...

© foto di Federico De Luca

"Ormai segnano tutti, tutti tranne la prima punta. Povero Nzola, cosa avrà pensato quando si è trovato davanti l’occasione per chiudere la storia e nessuno può spiegare dal punto di vista balistico come abbia fatto a sbagliare? Peccato, la Fiorentina ha preso in mano il gioco e la partita e poi ha mancato la fase di gestione rischiando di lasciarci la pelle. Il Genk è squadra vera, iniziare con una vittoria sarebbe stata una bella botta di energia, purtroppo resta un punto, che non è un dramma ma resta un po’ sullo stomaco per come sono andate le cose. Tornano fuori le faccende buone per analisti, con le occasioni sprecate per prendere tutto e la fortuna che ti assiste quando hai perso la bussola.

Un romanzo eccitante e appassionante con finale che alla fine ti va pure bene. Eppure lo stomaco ti brucia un bel po’". Questo il commento su La Nazione di Benedetto Ferrara in merito alla partita dei Viola contro il Genk.