FER-FIO, Le assenze viola e le scelte di Stankovic

La Nazione anticipa alcuni dei temi di Ferencvaors-Fiorentina. Viola a Budapest senza tre potenziali titolari come Bonaventura (contusione al piede destro), Arthur (sovraccarico all’adduttore destro) e Sottil (affaticamento al flessore sinistro). Quindi pochi dubbi di formazione, a iniziare da Christensen, portiere di coppa. Torna Milenkovic in difesa mentre in attacco altra chance per Beltran.

Dall'altra parte, scrive la Nazione, il tecnico Dejan Stankovic dovrebbe lasciare in panchina il bomber Varga, recuperato dopo il lungo infortunio ma non ancora con i novanta minuti nelle gambe. A guidare l’attacco sarà Pesic, con Traorè, Abu Fani, Zachariassen e Marquinos alle sue spalle. Sembra confermato infatti anche il modulo 4-1-4-1, con il solo Siger a rompere il gioco in mediana.