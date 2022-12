FEMMINILE, La Fiorentina è tornata. Poule scudetto vicina

La Fiorentina Femminile è tornata! Dopo uno stagione a dir poco disastrosa, con le viola che si sono salvate alla penultima giornata, la squadra allenata da Patrizia Panico, dopo aver rivoluzionato la rosa con acquisti importanti e mirati, è tornata nelle zone di classifica che le competono. La Fiorentina ha infatti chiuso il 2022 al terzo posto in classifica con 25 punti, alle spalle di Roma (capolista con 30 punti) e Juventus (secondo posto con 27).

Una prima parte di stagione decisamente positiva quindi, anche se le viola negli scontri diretti con le altre big hanno un po' faticato. Dopo la vittoria alla prima giornata sul campo del Milan, sono arrivati i ko con Roma, Juventus e la pesante sconfitta al ritorno con il Milan. In mezzo il pari a reti bianche con l'Inter. Per il resto solo vittorie, con la Fiorentina che di fatto (anche se ancora non c'è la certezza matematica) ha quasi raggiunto l'accesso alle poule scudetto. Il nuovo format della serie femminile infatti prevede che, dopo i due gironi regolamentare, le prime 5 squadre accederanno a una poule scudetto , con il palio il titolo di Campione d’Italia (prima classificata) e l’accesso alla Women’s Uefa Champions League (prima e seconda classificata); le ultime 5 si affronteranno, invece, in una poule salvezza, nella quale l’ultima retrocede direttamente in Serie B e la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di play out contro la seconda del campionato cadetto. Le 5 squadre di ciascuna poule si affronteranno in un girone all’italiana, con 4 gare di andata e 4 gare di ritorno per ulteriori 10 giornate complessive (2 turni di riposo ciascuno).