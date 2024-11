FEMMINILE, La Fiorentina batte in rimonta l'Inter

FirenzeViola.it

Al Viola Park la Fiorentina Femminile batte in rimonta per 2-1 l'Inter. Nerazzurre in vantaggio dopo 25 minuti grazie alla rete di Ivana, ma le viola nel secondo tempo ribaltano la gara con il penalty trasformato da Veronica Boquete e con la rete in pieno recupero di Pastrenge, che vale tre punti d'oro contro una diretta concorrente. Le ragazze di De La Fuente restano a -1 dalla capolista Juventus e si prendono sei punti di vantaggio proprio dall'Inter.