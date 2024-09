FEMMINILE, 0-1 al Brondby: le Viola in finale con l'Ajax

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina Femminile vince per 0-1 sul campo del Brondy e passa così alla finale playoff di Champions League. Una bella soddisfazione per le ragazze di De La Fuente che si sono imposte sulle danesi grazie alla rete di Bonfantini, aggiudicandosi così l'ultimo atto dei preliminari per la principale competizione europea. La Fiorentina si accinge così a sfidare l'Ajax sempre nell'impianto del Brondby, dove si svolge questa Final Four.