FELTRI, Viola da E.L. FR7 super, macché vecchio

L’edizione odierna di Tuttosport, all’interno della rubrica “i ritratti” di Vittorio Feltri, propone un focus sul tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella. Ecco quanto scrive Feltri: "Non dico che mi stavo preoccupando (anzi, lo dico: mi stavo preoccupando) ma alla fine con notevole sollievo sabato ho visto la mia Fiorentina giocare bene, mandare in confusione la Juventus, bagnare le polveri a Ronaldo e a Higuain, smettere di ciccarla nella sua trequarti, correre perfino il rischio di vincere. Da quanto ho visto alla terza giornata, credo che la Viola sia una squadra che può arrivare a giocarsi un posto in Europa League. Perché, per esempio, Chiesa e l’ex Bayern Ribery sono due attaccanti sontuosi: Ribery non era vecchio, non era fuori condizione, non era venuto in Italia per svernare, fare turismo? Ne hanno dette di ogni. I numeri contro i bianconeri, invece, dicono che la furia e l'umiltà del francese con la faccia da portuale sono le stesse di un ragazzino che ha tutto da dimostrare. In campo faceva un caldo becco, ma l’anziano ha bagnato il naso agli avversari su tutti i dribbling, e quando l’ho visto tornare di corsa all’indietro per recuperare i contropiedi mi è sembrato che il suo 36 anni si dimezzassero".