FELTRI, Il ritratto del fenomeno Franck Ribery

Il giornalista Vittorio Feltri ha svelato all'interno di Tuttosport un ritratto di Franck Ribery definendolo un fenomeno per il calcio attuale. Il francese - scrive - "appartiene a quei calciatori che in campo e fuori rappresentano di più che il tirare calci alla palla, per esempio incarnando con la loro storia un aspetto della vita degli uomini che non arriverebbe agli occhi di tutti se costoro non fossero diventati famosi, cioè campioni: è un simbolo universale". Prima che arrivasse in Italia l'ex Bayern Monaco si poteva paragonarlo ad un calciatore che era sì in grado di far male quando toccava il pallone, ma che fosse in campo soprattutto per mettere paura. Invece, il gol al Milan ne è l'ennesima conferma di questo avvio di stagione, il 36enne è un talento alieno pur non avendo la classe di Messi e l'istinto killer di Cristiano Ronaldo. Le statistiche raccontano di come sia il terzo giocatore dopo il fenomeno del Barcellona ed Eden Hazard per numero di dribbling riusciti dal 2005/06 ad oggi, ciò ne dice molto sulle sue qualità tecniche. Non è mai stato un soggetto facile Franck Ribery, un ragazzo che però è stato molto aiutato nel corso della sua carriera da Jupp Heynckes. Nei momenti decisivi e difficili per lui l'ex tecnico dei bavaresi c'è sempre stato: ha chiamato la moglie al momento della nascita del terzo figlio che coincideva con l'uscita al primo turno dal Mondiale della Francia in Sudafrica e le conseguenti accuse su Ribery additato di essere anti-Domenech. Il Bayern Monaco è stato esemplare aiutandolo anche nella battaglia legale contro la prostituta Zahia, scandalo che coinvolse sia lui che Benzema e che poteva mettere a repentaglio la sua storia d'amore con Wahiba la sua fidanzata dell’adolescenza, di origine algerina, e per sposarla Ribery è diventato musulmano, prendendo il nome di Bilal Yusuf Mohammed. L'infanzia dell'attaccante della Fiorentina non è stata delle più semplici con un incidente stradale che lo ha fatto volare fuori dal parabrezza dell'auto dei suoi genitori procurandogli la "famosa" cicatrice di cui lui adesso va fiero, ma che da piccolo gli ha procurato molti scompensi con i coetanei. Un ragazzo di strada proprio come spiega Feltri: "Boulogne-Sur Mer, dove è nato nel 1983, è un insediamento proletario nel nord della Francia che vive di mare e di operai. Suo padre è uno stradino, la mamma fa la governante. Franck a Chamin Vert gioca partite 4 contro 4. Ricorda che ogni metodo andava bene, bastava vincere. Quando lo sponsor ha cominciato a inviargli paia di scarpe, lui le ha distribuite ai ragazzi dei cortili; i suoi genitori, cui avrebbe voluto comprare una casa nel più confortevole sud del Paese, non si sono mai voluti muovere di lì. Hanno solo accettato di traslocare dal condominio a una casa propria". Il resto è storia: 425 partite e 124 gol, 20 assist di media quasi a stagione, nove scudetti tedeschi su 12 a disposizione, 26 trofei in carriera. E pensare che dietro tutto questo si nasconde un gran burlone: "Franckamente un fenomeno".