FELTRI A RFV, Dea in fase calante, Viola mi esalta

Il direttore ed editorialista di Libero Vittorio Feltri è intervenuto a Viola Week end su Radio Firenzeviola: "Fiorentina-Atalanta è la mia sfida perché da ragazzino ho iniziato a tifare per i viola perciò sono sempre in imbarazzo quando c'è questa gara. Ma in questo momento la Fiorentina è avvantaggiata. Nell'Atalanta c'è una fase di gioco in decadenza, contro il Bologna ho visto un'Atalanta fiacca che fatica a tenere i palloni alti e a difendere. E' una fase calante che mi preoccupa"

A cosa imputa questo calo? "Avevamo Zapata e Muriel che sono in fase di decadenza e non fanno più a fare la differenza e a segnare e tutta la squadra non attacca più con la veemenza di una volta"

Come vede la Fiorentina? "Sta andando bene, come anche il Bologna. Anche le squadre medie quest'anno sono difficili da contrastare, vedi il Sassuolo che dà del filo da torcere. Figuriamoci squadre con una storia come Fiorentina e Bologna. Io lunedì spero in un pareggio. Ma sono contento che la Fiorentina goda del favore dei pronostici"

Si aspettava exploit in Conference? "La squadra di Italiano mi è sempre piaciuto, sia come gioco che come temperamento anche se non pensavo, ma ovviamente lo speravo, che facesse una stagione così brillante"

Giocatori che le piacciono di più? "Bonaventura sembrava scoppiato mentre nella Fiorentina in alcune circostanze fa la differenza. Me ne piacciono anche altri ma non faccio nomi, dico che mi esalta quando la vedo giocare!"