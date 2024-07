FELIPE A RFV, Palladino compagno e gran persona

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Trenta partite in viola, da gennaio 2010 all'estate 2012. Felipe Dal Bello, in arte Felipe, ex tra le altre anche di Udinese e Parma, ha parlato così della prossima stagione di Serie A: "L'inizio non è così morbido per la Fiorentina. Ci sarà il Parma, squadra che seguo e so che ha un ottimo organico. Lì poi ho giocato anche con Palladino: era una bravissima persona. Da avversario non mi stava molto simpatico diciamo, ma quando sono arrivato a Parma mi ha dato una grandissima mano".

Come lo vede come allenatore?

"Ho letto che ha chiamato già tutti i suoi calciatori. E ho pensato che è una cosa proprio da lui. Me lo ricordo così preciso, uno che ascolta e aiuta tutti, senza distinzioni. Questa è una qualità importante come allenatore".

E cosa ne pensa di Lucca? Lo vedrebbe bene a Firenze?

"Pensando a cosa ha fatto Palladino a Monza, al fatto che a gennaio hanno acquistato Djuric, ce lo potrei vedere bene anche a Firenze un assetto simile; è poi anche giusto trovare un'alternativa al fraseggio e Lucca ti dà un'altra via, la palla alta, per arrivare in porta. Al di là dell'anno in Serie B però Lucca non ha avuto un grande impatto. E quindi al battesimo in Serie A ha dimostrato di poterci stare in questa categoria. Poi c'è da dire che ha vissuto l'anno più brutto della storia dell'Udinese. Poi alla fine della stagione si è un po' perso, forse schiacciato dai risultati negativi e dalle aspettative".