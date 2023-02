FEDELE A RFV, ACF squadra "vorrei ma non posso"

Enrico Fedele, ex dirigente, è intervenuto a "Dodicesimo Uomo" su Radio Firenzeviola per parlare anche di Fiorentina, a partire dalla gara di ritorno col Braga: "Ho sempre combattuto contro i turn over massicci soprattutto con i 5 cambi. Per esperienza si gioca con i titolari e poi si cambia. La Fiorentina dovrebbe fare le partite senza retrocessioni perché fa bel calcio ma non porta punti. Dal punto di vista tattico è sbilanciata e davanti non c'è chi segna. Gli attaccanti giocano due partite bene e poi basta. E sono troppo solisti. Bisogna prendere chi ha fatto più gol nell'arco di 4-5 stagioni e non in una sola. Poi Italiano inoltre deve scegliere, non possono giocare tutti per accontentare tutti appunto. Basta vedere il Napoli, giocano sempre gli stessi. La difesa viola ha maglie troppo larghe, i due terzini sono due ali praticamente. Saranno buoni giocatori ma è un'insalata di mare, dove non ci sono pesci nobili, come diciamo a Napoli"

Tre anni di Commisso, come li giudica? "E' la classica squadra "vorrei ma non posso" e vorrei vedere chi la fa. Italiano credo non incida sul mercato ed è giusto così ma bisogna vedere poi chi e come sceglie i giocatori. Oggi il calcio è in mano ai procuratori e intermediari. Nel momento in cui a Napoli hanno fatto fare a Giuntoli, ad un uomo di calcio, i risultati si sono visti, ma oggi non esiste più il direttore sportivo vecchio stampo, decide chi non sa neanche quanti tacchetti ci stanno sotto le scarpe da calcio. Basta vedere che il più grande era Vitale, ed ora non ci stanno più quegli uomini di calcio e campo come lui".