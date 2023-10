FATTORI A RFV, Spostare Nico per Ikoné mai. Brekalo..

L'ex allenatore della Fiorentina Femminile, Sauro Fattori, è stato ospite negli studi di Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per affrontare le tematiche viola. Tra queste anche la questione attaccanti ed esterni: "Il centravanti per Italiano è a supporto degli esterni - spiega Fattori - Nico sta facendo benissimo, ma se non segnano gli esterni il centravanti è penalizzato. Tra i singoli vedo Ikoné alternativo a Gonzalez a destra, perché l'argentino rende meno a sinistra. Io non adeguerei Gonzalez sull'altra fascia per favorire Ikoné ma farei eventuale il contrario, i migliori li preserverei in questo senso. Brekalo è quello che supporta di più il centrocampo, è di raccordo tra i reparti mentre Kouame finora ha lavorato bene per la squadra. Proprio l'ivoriano e Nico sono i migliori ma Brekalo è fiunzionale al gioco di Italiano. Sottil? Gli manca il finale e a certi livelli questo è determinante, fa pochi gol e pochi assist, è un po' anarchico, se non migliora la vedo dura per lui. Gli manca lo step per tirare fuori tutte le qualità che ha".

Su Bonaventura: "Sta sorprendendo. 34 anni non sono tanti per come si gestiscono gli atleti oggi ma lui sta attraversando un momento d'oro. L'importante è che, quando avrà bisogno di tirare il fiato, ci siano dietro giocatori che gli permettano di farlo"