FATTORI A RFV, Spero resti Italiano, altrimenti Gilardino

Mister Sauro Fattori è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", per parlare di Fiorentina: "Io spero che resti Italiano, poi nel caso se ne andasse penso che la Fiorentina dovrebbe puntare su un allenatore alla Gilardino. Non è mai sopra le righe e fa giocare bene la sua squadra. Tanto anche quest'anno arriveremo ottavi o noni".

Quindi non spera nell'Europa League?

"Certo, ma spero di arrivarci tramite la Conference".

In assoluto, invece, chi prenderebbe per la panchina?

"Non lo so, il mercato adesso è diventato impossibile. Juric? Non riuscirebbe a stare con questa società, litigherebbe dopo tre secondi. Ha un modo di rapportarsi che qui non sarebbe adatto".

Nzola era questo anche allo Spezia?

"Io so solo che è stata una richiesta di Italiano, poi dipende anche dalla scelta che aveva. E, attenzione, io il tecnico viola lo critico solo per l'integralismo. Perché secondo me in certi momenti non legge la partita, non la cambia. C'era chi criticava Jovic e Cabral, ma io dico che erano meglio degli attaccanti attuali, visto che segnarono trenta gol entrambi. Loro invece li faranno trenta gol in quattro?".