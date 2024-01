FATTORI A RFV, Rigore Ikoné sintomo di anarchia

Ospite negli studi di Radio FirenzeViola, il tecnico ed ex viola Sauro Fattori ha criticato la scelta di far calciare a Jonathan Ikoné il rigore nel match di ieri contro il Napoli: "I rigori ci sbagliano, ci mancherebbe altro. Però non mi è piaciuto quello che è successo, che poi è l'effetto di quanto abbiamo visto col Sassuolo. Questi sono sintomi di un po' di anarchia all'interno della squadra. Sono perplesso anche dalle parole dell'allenatore che ha praticamente detto come al di là di Nico tira chi se la sente. La Supercoppa sì non piace a molti, è solo una questione di soldi e ieri sembrava di essere tornati ai tempi del Covid. Ma in caso di vittoria ieri sarebbero entrati nelle casse della società 3 milioni e mezzo in più. Sono occasioni perse e poi ci siamo persi una finale".

E sulle scelte di Vincenzo Italiano: "Non è obbligatorio giocare sempre col 4-2-3-1. L'allenatore dovrebbe trovare soluzioni e non mi sembra lo faccia sempre, ma che abbia un'idea e non faccia troppe variazioni sul tema. Anche ieri, quando è entrato Nzola, alla fine non ha fatto la punta ma ha giocato come esterno".