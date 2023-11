FATTORI A RFV, Nzola e Beltran, il tempo sta per scadere

Ospite nei nostri studi di Radio FirenzeViola, l'ex attaccante tra le altre di Fiorentina e Atalanta Sauro Fattori ha commentato la vittoria dei viola contro il Bologna: "La partita di ieri è stata bella fino a quando non è entrata l'urgenza del risultato. Zirkzee? Bel giocatore, ma alla Fiorentina giocherebbe in maniera diversa. Siamo abituati a vedere l'erba del vicino sempre più verde. Come giocatore è molto bravo, ma mi auguro che Nzola e Beltran crescano e diventino quelli che aspettiamo".

Come giudica la prova di Kouamé da prima punta?

"Nel secondo tempo ha fatto bene ed ha retto in quel ruolo. Ha giocato però in quel ruolo nel momento migliore, lo vorrei vedere anche a difendere palla spalle alla porta. Che Nzola non sia nel suo miglior momento non ci sono dubbi. Nonostante questo la fase offensiva della Fiorentina sta funzionando, anche se poi alla fine l'attaccante vuole segnare. Possiamo aspettare sia lui che Beltran, però il tempo sta per scadere. E sicuramente anche la sostituzione al 45' dell'angolano sa un po' di bocciatura".