FATTORI A RFV, Mai visto Jovic in forma quest'anno

Sauro Fattori a Radio Firenze Viola

Sauro Fattori, ex calciatore ed ex tecnico della squadra femminile della Fiorentina, è intervenuto su Radio FirenzeViola durante "Dodicesimo Uomo". Queste le sue dichiarazioni partendo dal consueto ballottaggio in zona offensiva: "Cabral è un patrimonio della Fiorentina, Jovic non lo è, ma potrebbe essere la nostra arma per il finale di stagione. Cabral sta facendo molto bene. Jovic, invece, non lo abbiamo mai visto in forma quest’anno”.

Su Terracciano: “Ha avuto un buonissimo rendimento. Da quando è arrivato, è sempre stato decisivo. Anche quest’anno a Twente ha fatto quella parata incredibile e se siamo a parlare di Conference adesso è anche grazie a lui. Poi può capitare ogni tanto una giornata no. Secondo me, il rendimento di Terracciano è ottimo, una sicurezza. Ha dimostrato che può stare a Firenze, prima di cambiarlo ci penserei”.

Su Brekalo: “Quando è entrato ha fatto bene, però mi aspettavo un minutaggio più elevato per lui. Qualità-prezzo è stato fatto un affare. Sarà un’alternativa per il futuro”.



Sul tema degli U21: “Dovremmo trovare qualche giovane, non so se la società si stia muovendo o no, ma penso di si, qualcosa si può sempre rinnovare. Pierozzi sta facendo bene. Gori sarà maturato, diamo tempo ai giovani”.