FATTORI A RFV, Italiano non mi sorprende. Citterio...

L'ex viola Sauro Fattori è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante il programma "Garrisca al Vento", per commentare la scorsa partita della Fiorentina contro il Bologna: "Parlando a livello tecnico, il Bologna è stato più bravo di noi. Sicuramente non meritavamo di vincerla, poteva anche finire 0-0. Sul finale e sulle dichiarazioni di Italiano, non sono sorpreso. Le parole di Pradè non le ho nemmeno sentite; fossi in lui, non gli avrei detto nulla sul tipo di uomo che è. Fin da quando lo hanno preso dallo Spezia si sapeva chi fosse".

E poi su chi difende l'ex tecnico: "Ho visto che ci sono delle correnti: chi è per Italiano e chi non lo è. Lui non sembra essere sulla stessa barca dei giocatori. L’allenatore deve sempre avere rispetto per chi perde. Inoltre, non ha mai detto una volta: 'Voglio rimanere a Firenze', né ha mai speso una parola per i suoi tifosi".

Sulle scelte della panchina della Fiorentina: "Citterio non ha reagito perché deve avere rispetto per l’allenatore. È stata una partita in cui ha rispettato le scelte di Italiano, anche se non credo si siano messi realmente in contatto durante la gara. Dopo gli innesti di Italiano, Citterio si è messo uomo su uomo, evitando esperimenti. Non voleva esporsi alle critiche".

Sulla partita: "Il Bologna ci ha stradominato. È stata una Fiorentina che ha fatto tutto il contrario di quello che avrebbe dovuto fare. Mi aspettavo che ripartissimo con più grinta, ma siamo andati lì a cercare di dominarli e gli abbiamo fatto un piacere".