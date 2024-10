FATTORI A RFV, Ecco come Palladino valorizza Colpani

L'ex viola Sauro Fattori, ospite in studio a Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento" ha parlato così della vittoria della Fiorentina per 6-0: "Ciò che più mi ha reso contento non è stato tanto il risultato, quanto il dominio della squadra. Ben vengano poi le sei reti, che hanno fatto sbloccare Colpani, Beltran e Parisi. Adesso diventa più semplice anche per Palladino gestire un ambiente che con le vittorie torna ad essere più sereno. Ieri mi è piaciuto perché era sempre dentro la partita nonostante fosse in tribuna.

E' un tecnico molto equilibrato. Quanto è il merito di Palladino nella vittoria? Io sono dell'idea che gli allenatori non hanno mai un'alta percentuale di merito in una vittoria perché contano i giocatori, ma hanno una percentuale decisiva. Lui ad esempio ha lavorato sotto traccia con alcuni giocatori come Colpani togliendogli tante responsabilità. Se è da Nazionale? Ora non bisogna esagerare: bisogna avere più equilibrio sul giudizio dei giocatori perché se Colpani contro la Roma dovesse fare di nuovo male tornerebbe sul banco degli imputati. Due settimane fa volevamo mandarlo in Serie C, ora in Nazionale: calma con i giudizi e aspettiamo".