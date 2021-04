FANTINI, Viola, darei colpa a chi ha costruito rosa

L'ex attaccante Enrico Fantini è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio dove ha parlato anche di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Gli obiettivi iniziali sicuramente non erano questi, o si sarebbero presi giocatori diversi. Ora hanno una rosa importante, che si ritrova in una situazione non congeniale, e su tutti mi viene in mente Ribery. Mentalmente diventa difficile, bisogna voler lottare fino all'ultimo secondo del campionato. Qualche punto di vantaggio c'è, e mi auguro che l'ennesimo cambio in panchina possa portare qualcosa di nuovo o almeno un po' d'entusiasmo. Mi dispiace però che Prandelli abbia abbandonato, per me è allenatore eccezionale e uomo straordinario, avrei voluto vederlo salvare la Fiorentina. Perché non riescono a ricollocarsi in alto? Vorrei rigirare la domanda, e chiedere: sarà mica sempre colpa dell'allenatore? In una società ci sono tutti, dai magazzinieri fino a chi costruisce le squadre. Mi metto le mani in testa per decisioni senza logica, a volte, e vedo che però il capro espiatorio è sempre l'allenatore. Darei colpa a chi ha costruito la rosa".