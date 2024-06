FANTINI A RFV, Quel gol mi mette malinconia. Lucca da Fiorentina

FirenzeViola.it

Enrico Fantini, ex viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione 'Viola amore mio' in occasione dell'anniversario del ritorno in Serie A della Fiorentina. Proprio Fantini fu decisivo nello spareggio contro il Perugia grazie alla rete realizzata nella gara di andata e, soprattutto, in quella di ritorno sotto la Curva Fiesole:

Sono passati 20 anni da quella notte dove lei divenne l'idolo dei tifosi grazie al gol che riportò la Fiorentina in Serie A:

"Sono contento che sono rimasto nella vostra mente e nel vostro pensiero. Ne ho fatti pochi di gol a Firenze, per fortuna ho fatto quelli che contavano. Chi ha qualcosa da dare, deve venire fuori in un momento importante e sono felice di averlo fatto in quel momento. Più guardo quel gol, più mi viene la malinconia. Vorrei essere spesso a Firenze, purtroppo per me è molto difficile entrare nel progetto viola. Spero un domani di essere seduto su una panchina di una squadra giovanile come la Fiorentina"

Penso sia giusto ricordare anche Emiliano Mondonico che la fece giocare in una posizione diversa perché Riganò si fece male nelle partite decisive:

"Il destino ha portato che tutto procedesse nel verso giusto, nessuno avrebbe scommesso su di me come punta centrale anche se da ragazzo ho fatto spesso l'attaccante. Sono stato un giocatore atipico che attaccava spesso e volentieri la profondità, per questo mi spostavano sulle fasce. Nei giorni precedenti alla partita Vryzas era all'Europeo e Riganò si era infortunato, Mondonico fu quasi costretto a schierarmi come punta centrale".

Su Nico e la finale di Conference

"Purtroppo quella notte non ha inciso, però rimane un bel giocatore. Purtroppo nel calcio ci sono degli alti e bassi e lui ha avuto molti bassi quest'anno".

Sull'attaccante:

"Bisogna pagare e comprare. Tra tutti i nomi usciti in questui giorni, investirei su Lucca. Perché è un ragazzo giovane, nella mentalità di Palladino nel 3-4-2-1 la punta deve essere brava di testa e nelle sponde. Sui nomi italiani andrei su Lucca. Nel calcio ci sono due ruoli dove bisogna spendere più di tutti: l'attaccante e il portiere. Lucca ricorda un giovane Toni, ha le caratteristiche della classica punta di riferimento, deve fare ancora un pò di esperienza. Purtroppo in Italia abbiamo questa mentalità, nel calcio estero i giovani vanno dai 16 ai 18 anni".

Come vedrebbe Colpani alla Fiorentina?

"Ancora è fragile fisicamente, però mi piace tantissimo perché è molto tecnico e lo vedo bene alla Fiorentina. Anche Brekalo, che ha fatto poco alla Fiorentina, è un giocatore che nel modulo di Palladino lo vedrei bene. Non è un esterno, è uno che incide negli ultimi metri".

