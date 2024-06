FANTINI A RFV, Nico ok per Italiano, ma per Palladino?

FirenzeViola.it

L'ex attaccante della Fiorentina, Enrico Fantini, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" di Gonzalez e non solo: "Non ha avuto grandissima costanza, la sua annata è stata condizionata anche dagli infortuni. Ma ha qualità e per Italiano andava benissimo, per il gioco di Palladino invece è ancora tutto da vedere".

Fra i nomi fatti per l'attacco chi le piacerebbe?

"Arnautovic è un ottimo attaccante, sa far giocare bene la squara e lo consiglierei a chiunque. Stiamo parlando di un professionista, non andrei troppo a vedere la carta d'identità: c'è chi matura prima e chi dopo. Sicuramente ha bisogno di giocare con continuità".

Giusto ripartire da Sottil?

"Torno al discorso di Gonzalez. Sono due esterni e nel 3-4-2-1, Sottil, non me lo vedo attaccante. E' un giocatore che ha bisogno di spazio e di puntare l'uomo. Per quello che io vedo durante le partite, Sottil ha qualità ma è molto più esterno".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA