FAGGIANO A RFV, Italiano? Non so chi può fare meglio

Daniele Faggiano, ex direttore sportivo di Parma e Sampdoria tra le altre, ha parlato durante "Chi si compra?" in diretta su RadioFirenzeViola. Di seguito le sue parole sugli allenatori: "Sono contento perché Inzaghi sembrava il capo espiatorio di tutti i problemi dell'Inter, sono stati bravi i dirigenti dell'Inter a tenerlo e si sono visti i risultati. Anche di Italiano si parla tanto, non mi spiego come mai venga criticato. Il lavoro di Italiano è ottimale, non so chi può venire al suo posto e fare meglio. Penso che sia stato troppo prematuro parlare di Italiano che va via. Poi dipende dagli stimoli che uno ha. La Fiorentina ha fatto un grosso investimento nel centro sportivo. La mancanza di Barone si farà sentire. Non è facile costruire un progetto come quello dell'Atalanta".

Su Nico: "Lo terrei. Quando è stato preso è stato tolto a tante squadre di prima fascia. Può fare ancora meglio".

