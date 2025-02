RFV Fabrizio Lucchesi sul mercato della Fiorentina: "Dura fare meglio: tolti i musini lunghi"

Che voto dare al mercato dalla Fiorentina? Su Radio FirenzeViola ci ha provato Fabrizio Lucchesi, storico dirigente toscano, che ha commentato così quanto fatto a gennaio: "Direi che il mercato della Fiorentina è positivo, per operazioni in entrata, alternative date a Palladino e soprattutto perché sono andati via calciatori poco funzionali o scontenti. Uno spogliatoio coi musini lunghi, come dice Spalletti, non funziona. Rapportato alle difficoltà di gennaio ha fatto il miglior mercato possibile".

E su Nicolò Fagioli, ultimo acquisto in ordine cronologico, Lucchesi ha detto: "Ha tanto talento ed è il momento giusto per lanciarlo. Se non ci fosse stata una situazione particolare, la Juventus non si sarebbe mai liberata di un calciatore del genere. Questa operazione rischia di far male anche alla Juve, perché dopo Kean, se i viola riescono a rilanciare anche un altro ex bianconero a Torino si mangeranno le mani".