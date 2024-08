NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Anti vigilia di campionato per la Fiorentina, che sabato alle ore 18:30 affronterà al Tardini il Parma di Pecchia. Anche a Ferragosto dunque Palladino e i suoi ragazzi si troveranno al Viola Park per il consueto allenamento giornaliero, in programma a partire dalle... Anti vigilia di campionato per la Fiorentina, che sabato alle ore 18:30 affronterà al Tardini il Parma di Pecchia. Anche a Ferragosto dunque Palladino e i suoi ragazzi si troveranno al Viola Park per il consueto allenamento giornaliero, in programma a partire dalle... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 agosto 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi