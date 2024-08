FABBRI, Il fiorentino a caccia dell'oro nel tardo pomeriggio

FirenzeViola.it

Il fiorentino e grande tifoso viola, Leonardo Fabbri, è in corsa per l'oro. L'appuntamento con la finale del getto del peso in cui sarà protagonista anche Fabbri sarà per questa sera alle 19.35 allo Stade de France. Nella giornata di ieri l'atleta di Bagno a Ripoli ha centrato il risultato con l'ultimo e brillante lancio a 21,76, dopo aver rischiato l'eliminazione con un 20,44 e un nullo.