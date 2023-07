FABBRI A RFV, Sabiri e Parisi? Ecco come la penso

Il pesista fiorentino Leonardo Fabbri è intervenuto a "Social club" su Radio Firenzeviola per parlare dell'attualità viola, a partire dalla presenza di Kokorin: "Una seconda possibilità gli va data, è un giocatore della Fiorentina anche se il campionato in cui ha fatto diversi gol era quello cipriota. Ma certo in molti si aspettano un nuovo attaccante".

Sabiri che ruolo potrà fare? "Non mi è piaciuto molto come ha affrontato la scorsa stagione alla stagione, lo avevo anche al fantacalcio perciò ci restai anche male. Può ricoprire un ruolo alla Bonaventura ma per me Jack è stato il migliore della scorsa stagione perciò non dico di toglierlo ma con l'età e i tanti impegni ci può stare".

Parisi le piace? Sicuramente gasa, a sinistra si fatica a trovare terzini decenti ed anche se c'è Biraghi è importante anche per il futuro. Biraghi è un gran capitano, il suo l'ha sempre fatto. Non credo farà la riserva ma hanno già in testa di fare la Conference e dunque c'è la necessità di avere una rosa larga. Ma al momento merita di giocare Biraghi, poi vediamo".

Allenamenti al Viola Park? "Anche io vado in Sudafrica, per stare tutto l'anno al caldo che fa bene alla muscolatura. Ma loro hanno tanta aerobica e forse il caldo non è il massimo. Magari dovranno stare attenti all'integrazione e lì ci saranno i professionisti attenti a queste cose".

Il mio sogno di mercato? "Berardi lo metto in cantina perché più lo nomino e più si allontana. Io vorrei un bomber, Fullgruk mi ha ricordato Toni che mi fece innamorare della Fiorentina, vorrei insomma uno alla Toni".