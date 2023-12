FABBRI A RFV, Arthur? No ad altri casi Torreira

Ascolta l'audio

Leonardo Fabbri a Radio Firenze Viola

L'atleta di getto del peso e grande tifoso viola, Leonardo Fabbri, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante il "Social Club". Queste le sue parole sui profili di mercato che circolano attorno alla Fiorentina: "Strefezza mi piacerebbe, l'ho preso al Fantacalcio, quindi a maggior ragione (ride, ndr). Zaccagni sarebbe un grande nome, però forse è un po' complicato".

Bisogna dare ancora fiducia a Nzola?

"Secondo me sì... Lui è da capire, si sta inserendo in un calcio diverso rispetto a quello che faceva allo Spezia. A me piace, se ultimamente sta giocando Beltran, però, un motivo ci sarà".

C'è la speranza che Arthur rimanga a fine stagione?

"Sarebbe veramente importante confermarlo, è uno che ti svolta la squadra. Si vede che con lui o senza di lui le cose sono diverse. Spero davvero che si possa risolvere la situazione perché non vorrei rischiare di fare come in passato con Torreira".