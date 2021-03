EYSSERIC, Miglior media gol-presenze in carriera

Da esubero a jolly. Valentin Eysseric è una sorpresa di questo girone di ritorno, se vogliamo ancor più confuso di quello d'andata. Il giocatore francese lavorando a testa bassa si è guadagnato la fiducia di Cesare Prandelli, figurando da gennaio ad oggi già quattro volte titolare. In particolare è interessante notare come la media gol-presenze del classe '92 risulti la migliore della sua carriera rapportata ai campionati in cui ha militato: 2 reti (tra l'altro le prime in maglia viola) in 9 apparizioni in Serie A quest'anno.