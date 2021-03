EYSSERIC, Da esubero a titolare. Ma niente rinnovo

Non era un bidone prima, non è un fenomeno ora. Con queste parole inizia il focus che oggi Il Corriere dello Sport-Stadio propone a proposito di Valentin Eysseric, da esubero a elemento essenziale nella lotta salvezza della Fiorentina. Come spiega il quotidiano, il francese ha solo trovato le giuste condizioni per esprimere tutto il suo potenziale dopo anni in cui non c'era riuscito. Nonostante la crescita importante dell'ex Nizza - che andrà in scadenza al termine di questa stagione - al momento non ci sono intenzioni di rinnovo sul conto del giocatore, che dunque al termine di questo anno così particolare, tanto per lui quanto per la Fiorentina - si svincolerà a parametro 0. Nonostante tutto però Prandelli può sorridere perché Eysseric è la sua ennesima scoperta.