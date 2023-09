EX CT BELGIO A RFV, Genk? Paintsil pericolo numero uno

Ascolta l'audio

Rene Vendereycken a Radio FirenzeViola

Alla vigilia di Genk-Fiorentina, su Radio FirenzeViola ha parlato Rene Vendereycken. Ex calciatore con un passato in Italia ma anche tecnico del Genk, ha analizzato il momento che sta vivendo il calcio belga ed il club che sarà il prossimo avversario i viola: "Ci sono tante realtà interessanti, con tanti giovani. L'età media è molto bassa in tutte le squadre ma soprattutto anche nel Genk, lì sono obbligati a vendere ogni anno i talenti migliori e cercarne altri.

Il Genk è una squadra che crea molto ma ha alcune difficoltà in avanti. Ultimamente si sono sbloccati in avanti e hanno un portiere molto bravo, Maarten Vandevoordt, e un allenatore da top club in Belgio come Vrancken. Manca forse un attaccante prolifico, poi segnalerei anche Bilal El Khannouss. La Fiorentina è comunque favorita ma dovrà fare attenzione alla velocità del Genk, che soprattutto con Joseph Paintsil possono essere pericolosi in ripartenza".

Vendereycken ha parlato anche dei viola e di un giocatore in particolare: "A me piace tanto Kouamé, lo seguo anche perché ex Genoa anche lui. Deve essere servito in maniera particolare, lui è fortissimo di testa. Questa è la sua forza e può diventare davvero un fattore per la Fiorentina".