EX ALL. KAYODE A RFV, Non mi stupisce. Ha futuro roseo

Antonio Soda a Radio FirenzeViola

Antonio Soda, ex allenatore di Michael Kayode ai tempi del Gozzano, su Radio FirenzeViola ha commentato la gara di ieri dell'esterno destro della Fiorentina: “Non sono sorpreso della sua prestazione di ieri. L'ho allenato, è un ragazzo umile che lavora, il fatto che abbia esordito in Serie A non mi sorprende. Ha grandi margini di miglioramento e alla Fiorentina lo stanno gestendo bene. Vedo un futuro roseo per lui, ha le qualità per fare cose egregie”.

Qual è il suo principale pregio?

“È duttile. Ma anche forte fisicamente e intelligente. C'è da dar fiducia ai giovani come lui: io con lui l’ho fatto quando aveva 16 anni ed era in Serie D. Ripagò la fiducia, giocò 34 partite e fece molto bene. I giovani sono la fortuna di ogni società”.

Il suo ruolo ideale?

“Può giocare anche più avanti. Ha doti atletiche importanti, può fare tutto. È un giocatore su cui si può lavorare. L'ho sentito ieri, gli ho prospettato il discorso della Nazionale, che deve essere un suo obiettivo. Gli ho detto di non mollare, perché giocare nella Fiorentina è un’occasione importante per centrare la Nazionale”.

Conclude: “È uno che si fa volere bene. È un ragazzo intelligente, da quando l’ho visto io. Sembrava già un uomo, non lo saltavano mai nemmeno i più grandi. Io l’ho voluto in prima squadra e lo feci giocare subito titolare. Ha una famiglia umile e la testa sulle spalle”.