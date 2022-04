EVACUO, Con Italiano si può tornare in Champions

L’ex attaccante viola, attualmente alla Juve Stabia, Felice Evacuo ha parlato di Fiorentina e del suo passato da giocatore di Vincenzo Italiano ai tempi del Trapani: “Il mister ha dimostrato di essere un allenatore molto capace soprattutto in partite imporatanti, come quella di stasera contro la Juventus. Ha fatto sempre campionati di vertice ed è abituato a gare del genere. Sappiamo bene il valore tecnico della Juventus ma credo che Italiano abbia tutte le carte in regola per fare questo piccolo miracolo, anche se non sarà facile dato il gol di svantaggio”.

C’è un aneddoto che ci può raccontare su Italiano al Trapani?

“La sua più grande qualità è quella di convincere i propri ragazzi a credere in lui e a quello che propone. Poter contare su una rosa di 15/16/17 giocatori che gli danno fiducia è per lui fondamentale. E poi il suo gioco offensivo fa divertire i calciatori, che lo seguono con ancora più coraggio. Ora il mister sta facendo divertire Firenze”.

Il gioco di Italiano favorisce gli attaccanti: a gennaio se n’è andato Vlahovic, ora ci sono Cabral e Piatek…

“Macinando gioco dal 1’ al 90’, o quanto meno cercando di farlo, è normale che si creino parecchie palle sfruttabili per un attaccante. Vlahovic quest’anno è stato valorizzato al meglio ma aveva già di partenza delle caratteristiche importanti, gli altri invece hanno pagato un po’ il periodo di adattamento al nostro calcio, ma col passare del tempo sono sicuro che renderanno al meglio”.

Dove può arrivare una Fiorentina sposata in tutto e per tutto con Italiano?

“Già quest’anno credo si punti almeno all’Europa League. Col passare del tempo ci si è accorti che questa squadra poteva fare molto meglio degli anni passati e fin qui ci sono riusciti. Se poi la società ha voglia di investire ancora di più, penso che la Fiorentina possa tornare tranquillamente a tornare in Champions. Competere con le prime quattro, attualmente, non è facile, ma penso che i viola abbiano tutte le qualità per riuscirci nei prossimi anni”.