EVACUO A RFV, Firenze merita un trofeo. Vai Amrabat

L'ex attaccante, Felice Evacuo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole:

Sarebbe già pronto Italiano per sostituire, eventualmente, Spalletti?

“Innanzitutto Italiano allena già in una grandissima piazza. Firenze ha vissuto delle difficoltà negli ultimi anni, ma stiamo comunque parlando di una grandissima tifoseria, una bellissima città, che vive di calcio. Italiano ha dimostrato di essere un top in una grande piazza. Napoli, sportivamente parlando, in questo momento è un po’ più avanti rispetto alla Fiorentina, quindi per lui sarebbe un “salto nel buio”, perché andrebbe ad allenare la squadra campione d’Italia e a fare la Champions, quindi avrebbe tutto da perdere. Italiano andrebbe comunque a sostituire Spalletti, continuando anche un percorso tecnico perché hanno un modo di giocare molto simile. Il Napoli non sbaglierebbe affatto”.

Sulla finale di Conference: “Firenze si merita il meglio, spero che la Fiorentina riesca a portare a casa il trofeo. Sarà una partita complicata, sappiamo che le squadre inglesi sono molto avanti rispetto a noi, però con quel qualcosa in più da parte dei ragazzi e del mister la viola può vincere il trofeo”.

Chi può essere il giocatore decisivo per la Fiorentina?

“Amrabat, per personalità, può trascinare la Fiorentina alla vittoria. Ci si aspetta, comunque, sempre qualcosa in più dagli attaccanti, come Lautaro in finale di Coppa Italia, quindi spero che Cabral o Jovic possano dare la zampata vincente per alzare il trofeo”.

Su Amrabat: “È uno di quei giocatori che negli anni passati non si pensava potesse fare questo tipo di percorso, ma ha avuto la fortuna di incontrare un allenatore come Italiano, che lo ha fatto crescere tantissimo. Lo ha valorizzato molto, è cresciuto dal punto di vista atletico, secondo me in questo momento è uno dei migliori centrocampisti del campionato. È normale che ci siano su di lui tante squadre. In caso di partenza, dal punto di vista tecnico sarebbe una perdita per la Fiorentina, ma dal punto di vista economico si realizzerebbe un’importante plusvalenza”.