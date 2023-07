FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'Italia Under 19 è campione d'Europa. La squadra di Bollini vince l'Europeo di categoria battendo in finale il Portogallo, in una gara terminata 1-0 e decisa da Michael Kayode della Fiorentina, che con una rete nel primo tempo regala agli azzurrini un trofeo che mancava dal lontano 2003.