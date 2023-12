EURO 2024, Italia con Spagna, Croazia e Albania

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è svolto in questi minuti, ad Amburgo, il sorteggio della fase a gironi di Euro 2024, in programma in Germania la prossima estate. Saranno Spagna, Croazia e Albania le avversarie dell'Italia, sorteggiata nel girone B della competizione.

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera.

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania.

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra.

Gruppo D: Vincitrice percorso A (Polonia/Galles/Finlandia/Estonia), Olanda, Austria, Francia,

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Vincitrice percorso B (Israele/Islanda/Bosnia ed Erzegovina/Ucraina)

Gruppo F: Turchia, Vincitrice percorso C (Georgia/Lussemburgo/Grecia/Kazakistan), Portogallo, Repubblica Ceca,