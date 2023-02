ESTERNI, Brekalo sarà l'arma in più. E su Sottil...

Come scritto dal Corriere dello Sport la Fiorentina delle prossime uscite avrà un protagonista in più che troverà spazio sempre maggiore nel gioco di Vincenzo Italiano. Nico Gonzalez da una parte e Josip Brekalo dall’altra è una soluzione che l’allenatore ha già in mente, anche se forse è ancora presto per vederli insieme dal primo minuto allo Stadium domenica prossima. Più probabile che in trasferta contro la Juventus il croato inizi dalla panchina per poi subentrare e cercare di essere decisivo in corsa. È la pedina a sorpresa che potrebbe dare un po’ di imprevedibilità negli schemi della Fiorentina, già rodati ma d’altra parte anche conosciuti dagli avversari.Per adesso Brekalo è stato convocato per la prima volta, per la sfida di Coppa Italia contro il Torino rimanendo sempre in panchina, mentre in campionato contro il Bologna ha fatto il suo esordio in maglia viola. Servirà pazienza per vederlo integrato nei meccanismi, ma i presupposti ci sono anche perché il tecnico gli ha dato fiducia praticamente subito. Da ricordare anche che per il reparto offensivo ci sarà un Sottil in più. Riccardo infatti dall’inizio di questa settimana ha iniziato a lavorare in gruppo. L’assenza del classe ‘99, cresciuto nel vivaio della Fiorentina, ha pesato molto dall’inizio dell’anno ed è stata una delle cause della scarsa incisività in attacco. Nelle prossime settimane potrà provare anche a lui a lasciare il segno in questa Fiorentina.